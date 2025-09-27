Karja tänaval ajutiselt sularaha ei saa

Haapsalu pitsikeskuse remondi tõttu on mõnda aega suletud Karja 25 pitsikeskuse aknal olnud Swedbanki sularahaautomaat.

„Kuna maja läks remonti, siis taheti, et me remondi ajaks automaadi eemaldaks,” ütles Swedbanki Haapsalu kontori juhtaja Katrin Merilo. Ta kinnitas, et kui Karja 25 remont on valmis, paigaldatakse sularahaautomaat tagasi.

Esialgse kava järgi peaks pitsikeskuse maja remont lõppema jaanipäevaks.

Artikkel jätkub peale reklaami

Seni kuni Swedbanki Karja tänava sularahaautomaat on suletud, saab sularaha välja võtta Swedbanki kontori juure