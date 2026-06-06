Galerii: Itaalia veinipidu Karja tänaval

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Laupäeva keskpäeval sai Karja tänaval hoo sisse meeleolukas Itaalia veinipidu.

Pilves ilmast hoolimata oli veinipeol kella poole ühe paiku palju inimesi. Mekkida sai nii veine kui ka mitmesugust toidukraami. Päeva juhib Kalev Vapper, kes mikrofon käes, rahva seas ringi liikus ja külaliste ning kauplejatega juttu tegi.

Sissepääs üritusele on tasuta, aga konkursiveinide degusteerimiseks tuli soetada ürituse pokaal ning käepael ja hindamisleht, et oma lemmiku poolt hääletada.

Konkurss kestab