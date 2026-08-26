Lääne Elu paberleht neljapäeval, 27. augustil

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Läänemaa valis aasta õpetajad
Läänemaa aasta õpetaja tiitli sai Haapsalu kutsehariduskeskuse sotsiaalpedagoog Heidi Simisker, elutööpreemiad jagus seekord lausa kuuele koolmeistrile.
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Valge Daami kiirmaleturniir tuleb viiendat korda
Laupäeval ja pühapäeval mängivad Haapsalu väikeses linnuses malet 30 kutsutud väga kõrgel tasemel sportlast.
Neeme Väli: meil on vedanud
Meil on tohutult vedanud, ütleb 1991. aasta 20. augusti sündmustes osalenud kindralmajor Neeme Väli: „Kuidagi õiged inimesed olid õiges kohas ja võtsid vastu õigeid otsuseid.”
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