Lääne Elu paberleht teisipäeval, 15. septembril

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Läänlaste loodusfilm konkureerib tähtsale auhinnale

Lõuna-Läänemaa filmiloojate Joosep Matjuse ja Katri Rannastu sakslaste ja rootslastega koostöös tehtud loodusfilm „Polaarrebane – Njálla” valiti European Wildlife Film Awardsi kolme parima loodusfilmi hulka.

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Haapsalu otsib koolibussiliinidele uut vedajat

Järgmisel reedel otsustab Haapsalu linnavolikogu, kas anda linnavalitsusele luba korraldada hange leidmaks aastateks 2027–2031 koolibussiliinidele uus vedaja.

Haapsalu Herilased pürgivad tagasi esiliigasse

18. septembril alustavad Haapsalu Herilased uut hooaega eesmärgiga pääseda tagasi esiliigasse. Esimene mäng peetakse reede õhtul Orissaares Saaremaa/An-Transpordi vastu. Nädal hiljem, 25. septembril on aga mäng kodupubliku ees, kui vastu tuleb Saku KK.