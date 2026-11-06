Tänavaküsitlus: kuidas tähistate isadepäeva?

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Kuidas tähistate isadepäeva?
Pille-Riin
Polegi veel selle peale mõelnud. Äkki kusagile sööma minna või kodus kooki teha.
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Liisi
Kindlaid plaane veel ei ole, aga kindlasti tahame perega koos aega veeta ja midagi toredat teha. Näiteks välja sööma minna või kusagil looduses käia. Ühel aastal käisime ronimisseinal. Tahaks ühiselt koos aega veeta.
Jelena
Kutsehariduskeskuses on mingi peredele mõeldud sündmus. Ilmselt läheme sinna. Tavaliselt oleme tähistanud kodus või siis maakohas.
https://www.youtube.com/watch?v=42Ema62jLd4
Monika
Ei plaanigi. Muidu olen kooki teinud ja isa külastanud.
Keity
Läheme vanaisale külla kogu perega.
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