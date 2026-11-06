Tänavaküsitlus: kuidas tähistate isadepäeva?

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Juhan Hepner

juhan@le.ee

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Kuidas tähistate isadepäeva?

Pille-Riin

Polegi veel selle peale mõelnud. Äkki kusagile sööma minna või kodus kooki teha.

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Liisi

Kindlaid plaane veel ei ole, aga kindlasti tahame perega koos aega veeta ja midagi toredat teha. Näiteks välja sööma minna või kusagil looduses käia. Ühel aastal käisime ronimisseinal. Tahaks ühiselt koos aega veeta.

 

Jelena

Kutsehariduskeskuses on mingi peredele mõeldud sündmus. Ilmselt läheme sinna. Tavaliselt oleme tähistanud kodus või siis maakohas.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42Ema62jLd4

 

Monika

Ei plaanigi. Muidu olen kooki teinud ja isa külastanud.

 

 

 

Keity

Läheme vanaisale külla kogu perega.

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