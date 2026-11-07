Isadepäev on lipupäev

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Pühapäeval, 8. novembril tähistatakse Eestis isadepäeva. Sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Sinimustvalgeid lippe on oodatud heiskama ka kõik kodumajapidamised, ettevõtted ja organisatsioonid.

Isadepäeva tähistatakse Eestis novembrikuu teisel pühapäeval. See on päev, mil täname ja tunnustame isasid ning vanaisasid nende hoole, armastuse ja pühendumise eest laste kasvatamisel. Isadepäev tuletab meelde isade olulist rolli perekonnas ja ühiskonnas ning väärtustab põlvkondadevahelisi sidemeid.

Eestis on isadepäeva tähistatud alates 1988. aastast. Riikliku lipupäevana on isadepäev Eesti lipu seaduses kirjas alates 2005. aastast.

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Lipud heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell 8 hommikul ning langetatakse päikeseloojangul. Kui lipp jäetakse lehvima ka pimedal ajal, tuleb see valgustada.