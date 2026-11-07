Galerii: Haapsalu Herilased võitsid mängu

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Reede õhtul võitis korvpallimeeskond Haapsalu Herilased kodupubliku ees Rae spordikool/Hansamaja võistkonda 86:73.

„Ei olnud korvpalli moodi täna. Tänane mäng oli vaja lihtsalt ära mängida. Ma loodan, et saime trenni vähemalt,” ütles pä