Herilased jätkavad võidukalt

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Haapsalu Herilaste edukaim mängija oli Kent-Kaarel Vene. Foto: Malle-Liisa Raigla

Kolmapäeva õhtul tuli korvpallimeeskond Haapsalu Herilased Tallinnast tagasi võiduga kui oli Nõmme gümnaasiumi spordihoones võistkonnast Telegrupp/KK Sokud 88:73 üle.

Mäng algas Kristofer Kajari kolmepunkti viskega. Sellele lisas Sten Egert Laub kaks punkti, Kajari jätkas kolmepunktiviskega ja Julius Erik Kastein tõi juurde veel kaks punkti. Seisul 0:10 võtsid vastased aja maha.

Pärast sedagi viskas Kajari sisse kaks vabaviset, Mikk Päeske ja Kajari said sisse kolmepunkti viske. Herilased olid juba 18 punkti teeninud kui vastased esimese korvi viskasid.

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Kolm minutit enne esimese veerandaja lõppu oli seis 4:25. Veerandaja lõpus viskasid vastased ro

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