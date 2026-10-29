Herilased jätkavad võidukalt

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Kolmapäeva õhtul tuli korvpallimeeskond Haapsalu Herilased Tallinnast tagasi võiduga kui oli Nõmme gümnaasiumi spordihoones võistkonnast Telegrupp/KK Sokud 88:73 üle.
Mäng algas Kristofer Kajari kolmepunkti viskega. Sellele lisas Sten Egert Laub kaks punkti, Kajari jätkas kolmepunktiviskega ja Julius Erik Kastein tõi juurde veel kaks punkti. Seisul 0:10 võtsid vastased aja maha.
Pärast sedagi viskas Kajari sisse kaks vabaviset, Mikk Päeske ja Kajari said sisse kolmepunkti viske. Herilased olid juba 18 punkti teeninud kui vastased esimese korvi viskasid.
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Kolm minutit enne esimese veerandaja lõppu oli seis 4:25. Veerandaja lõpus viskasid vastased ro
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