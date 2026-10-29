Tänavaküsitlus: kuidas kellakeeramine teid mõjutab?

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Kuidas kellakeeramine teid mõjutab?

Sirje

Mulle ei meeldi kellakeeramine. Lihtsalt ei meeldi, et pean vahetama aega, millal üles tõusen ja millal magama lähen. Tegelikult on ju hea, et valget aega on rohkem, aga minu meelest see põhimõtteliselt lööb tükiks ajaks režiimi sassi.



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Tiit

Absoluutselt mitte mingil moel. Ei ole vahet, kas keeran kella kevadel või sügisel. Kui ei mõjuta, siis nii on.



https://youtu.be/MdhcoQm1DPc

Jari

Ei mõjuta mitte midagi. Elu on ikka edasi väga normaalne.



Erik

Ma ei tea, ei saa suurt arugi – nii et minu meelest on kõik okei. Meid see ei puuduta