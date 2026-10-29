Tänavaküsitlus: kuidas kellakeeramine teid mõjutab?

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Kuidas kellakeeramine teid mõjutab?
Sirje
Mulle ei meeldi kellakeeramine. Lihtsalt ei meeldi, et pean vahetama aega, millal üles tõusen ja millal magama lähen. Tegelikult on ju hea, et valget aega on rohkem, aga minu meelest see põhimõtteliselt lööb tükiks ajaks režiimi sassi.
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Tiit
Absoluutselt mitte mingil moel. Ei ole vahet, kas keeran kella kevadel või sügisel. Kui ei mõjuta, siis nii on.
https://youtu.be/MdhcoQm1DPc
Jari
Ei mõjuta mitte midagi. Elu on ikka edasi väga normaalne.
Erik
Ma ei tea, ei saa suurt arugi – nii et minu meelest on kõik okei. Meid see ei puuduta
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