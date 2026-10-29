Kirbla kalmistu tee saab valgustuse

Lääneranna vallavalitsus laseb Kirbla kalmistule viivale teele paigaldada tänavavalgustuse, mis läheb maksma 8500 eurot.

Lääneranna majandusosakonna juhataja Helen Lillenurm ütles Lääne Elule, et tänavavalgustust soovis paigaldada kolm ettevõtet. Eile valiti välja Tager Elekter, kelle pakkumus oli kõige soodsam.

Valgustatav 300 meetri pikkune teelõik algab Kirbla külamaja eest ja lõpeb kalmistu parklaga.

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Valgustus paigaldatakse kohalike elanike soovil. „Kliima on meil selline, nagu ta on. Inimestel on vaja kalmistul käia ja kell viis juba läheb pimedaks,” ütles Lillenurm.

Valgustus peaks valmis saama jaanuari lõpuks. „Kui saab varem, on tore,” ütles Lillenurm.

Kirbla kirikuaias asub õigusteadlase ja poliitiku Jüri Uluotsa kalm.