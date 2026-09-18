Teisipäeval tähistatakse Kirblas vastupanuvõitluse päeva

Eesti endiste metsavendade liidu juhatuse liige Heiki Magnus teatas korraldustoimkonna nimel, et vastupanuvõitluse päeval, 22. septembril kell 10 hommikul meenutatakse Kirbla kirikuaias Jüri Uluotsa perekonna kalmu juures Otto Tiefi valitsuse ametisse nimetamist Jüri Uluotsa poolt 1944. aasta septembris ja austatakse kõiki Eesti iseseisvuse eest võidelnuid.

Vastupanust 1944. aasta sügisel kõneleb ajaloolane Mati Mandel, Uluotsa eluteest ja saatusest, aga ka Otto Tiefi valituse saatusest Heiki Magnus ja mälestuspalve peab EELK Lääne praost Kaido Saak. Kalmul on lipuvalve ja asetatakse mälestuspärjad.

Vastupanuvõitluse päeva tähistatakse 22. septembril üheksateistkümnendat aastat. "Päeva