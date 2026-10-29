Heiki Magnus: okupatsioonivõimu viimane hoop talumajapidamistele Eestis

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57 aastat tagasi 27. oktoobril 1969 andis Eesti NSV ministrite nõukogu välja määruse, mille ametlik eesmärk oli maaelu moderniseerimine, kuid mis tegelikult kohustas maaelanikke kolima kiiresti oma põlistest taludest kolhoosi- ja sovhoosikeskustesse.

Selle otsusega sooviti kaotada ajalooline hajaküla struktuur ja koondada tööjõud suurtesse keskasulatesse, et lihtsustada riiklikku kontrolli, tsentraliseerida tootmist ja rajada ühiseid tüüpelamuid. Talude tühjendamine andis ränga hoobi Eesti traditsioonilisele maastikupildile, talukultuurile ning ka metsavendlusele.

Metsavendade toetuse hävitamine

Metsavendlus sai sündida ja püsida vaid tänu hajaküladele ja tugevatele üksiktaludele, mis pakkusid toitu, peavarju ning luureinfot. Kui 1949. aasta märtsiküüditamine ja esmane kollektiviseerimine andsid sellele võrgustikule ränga löögi, siis 1969. aasta määrus üksiktalude likvideerimisest ja metsavendluse saatus olid ajalooliselt lahutamatud, pannes punkti Eesti pikale vastupanuliikumisele.

Kuigi relvastatud ja organiseeritud metsavendluse tippaeg jäi 1940. ja 1950. aastatesse, oli maaelu sunniviisili