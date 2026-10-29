Haapsalu loodab algkooli kadunud raha ikka veel tagasi saada

Eelmise aasta sügisel jäid Haapsalu linna algkoolis esitamata haridusliku erivajadusega laste andmed, millega linn kaotas tänavusest eelarvest ligi veerand miljonit eurot. Linnavalitsus püüab raha jätkuvalt tagasi saada, ehkki lootust selleks on vähe, ning kaalub ka nõude esitamist tarkvaraarendajale.

Eelmise aasta sügisel jäid 10. novembriks Haapsalu linna algkoolis ministeeriumile esitamata 47 haridusliku erivajadusega lapse andmed. Sellega jäi linn ilma 227 171 eurost, mis oli mõeldud nendele õpilastele tugiteenuste andmiseks.

„Süsteem on jäik. See ei arvesta, kas lapsed vajavad abi, vaid kuupäev on kivisse raiutud,” ütles linnapea Olavi Seisonen. 10. novembriks esitatud andmete järgi tuleb automaatselt riigieelarvest raha kohalikule omavalitsusele.

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Haapsalu linnavalitsus soovi