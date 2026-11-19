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Haapsalu sai kaotsi läinud raha tagasi

Haapsalu linnavalitsus sai hariduslike erivajadustega lastele mõeldud raha riigi teise lisaeelarvega tagasi.

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Virtsu mõisatalli täidab kallihinnaline klaas

Kui Virtsu muuseumi juhataja Jüri Mõniste sai keskkonnaagentuuri Harku ilmakeskuse ülearused, kuigi tuttuued vitriinkapid endale, polnud tal õrna aimugi, et esimesena täituvad need Tarbeklaasi vaasidega – haruldustega, millest nii mõnigi maksab oksjoneil hingehinda. Väljas on sada üks eset.

Pruulide reisijutud tõid Paliverre täismaja

Üle kogu maailma rännanud Tiit ja Maris Pruuli rääkisid Paliveres oma reisidest Antarktikasse ja Arktikasse.