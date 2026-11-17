Osaühing Evecon plaanib Risti aleviku kõrvale rajada juba neljanda andmekeskuse Lääne-Nigula vallas.

Eveconi välissuhete ja uute ärisuundade juht Kaarel Kuusk ütles Lääne Elule, et ettevõte kavandab Risti lähedale mitme otstarbega tööstusala, kuhu kuuluvad nii tööstushooned kui ka andmekeskuse ala.

„Planeeringuala on 41,58 hektarit ja see asub Rõuma ja Jaakna külas Risti aleviku kõrval. Kavandame sinna kahte andmekeskuse hoonet koos tehnorajatistega ja kuni üheksat tööstushoonet, lisaks alajaama, lao- ja abihooneid. Andmekeskuse täpne maht, hoonete kõrgus ja ehitisealune pind selguvad detailplaneeringu käigus,” lausus Kuusk.

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Võimalike ala kasutavate tööstustena tõi Kuusk näiteks mas