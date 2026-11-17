Eestisse plaanitud andmekeskuste energiatarve ulatub juba kokku ühe gigavatini. Ja Eleringilt on pakkumisi küsitud 2,9 GW mahus. Arvestades, et Eesti senine tiputarbimine on umbes 1,6 GW, tekib kiirelt küsimus, kust noile keskustele küll energia leitakse.

Sellele on andmekeskuste arendajail kiirelt vastus. Keskused ehitatakse tuule- ja päikeseparkide juurde, nii olemasolevate kui ka planeeritavate. Eelis on see, et andmekeskuseni viiv jõuühendus tuleb lühike, samuti see, et taastuvenergiatootja saab kogu oma energia kohe ja sealsamas maha müüa.

Üks probleem, mis siinkohal silma torkab, on see, et mis saab meist teistest. Ehk sellest 1,6megavatise tipuga tarbimisest, mille moodustavad kod