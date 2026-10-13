Risti andmekeskuse naabrus meelitab esimest ettevõtjat

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Sunly ja Norra ettevõtte Magnora Data Center ASA (MDATA) poolt Ristile plaanitav 180 megavatise võimsusega andmekeskus tekitab huvi teisteski ettevõtjates.

„Sinna kõrvale on võimalik rajada ettevõtlust, mis tarbiks andmekeskuse jääksoojust,” rääkis Randmaa. „Näiteks saab seda kasutada logistikakeskuse kütmiseks või vertikaalpõllumajanduses, mis tähendab kinnises ruumis mitmesuguse toidu, näiteks salati kasvatamist.”

Vallavalitsus kohtus möödunud nädalal Sunly ja MDATA esindajatega, et kuulda, milline kasu võiks andmekeskuse arendusest olla kohalikul kogukonnal. Sellise andmekeskuse rajamine ei tähenda Randmaa sõnul ainult lisa