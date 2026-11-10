Noarootsi võib talvel viia erajäätee

Noarootslane tegi Haapsalule ja Lääne-Nigula vallale ettepaneku, et võib hakata ise jääteed rajama, sest transpordiamet selle tegemist ei toeta. Haapsalu on ettepaneku poolt, Lääne-Nigula on skeptiline.

Ettepaneku omavalitsustele tegi Noarootsi elanik Jalmar Kann, kes rajas Haapsalu ja Österby vahele jäätee ka eelmisel talvel. Mullu polnud tee küll ametlik, kuid sellel sõideti palju.

Haapsalu linnapea Olavi Seisoneni sõnul oligi linnavalitsusel plaan kuulutada välja hange, et leida viieks aastaks jäätee rajaja. Seisoneni sõnul võib jäätee kasutamise eest ka tasu küsida, sest tegu on eelkõige turismiobjektiga.

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„Väga hea, et keegi on kirjutanud. Kui reeglite rägastik ära ei hirmuta, siis saab teha,” ütles Seisonen. Ta lisas, et vaatamata juba tehtud ettepanekule tuleb siiski ka hang