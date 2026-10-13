Haapsalu alajaam valmib tuleval aastal

Elektri põhivõrgu halduri Eleringi Haapsalu 110 kV alajaama 2,9 miljonit eurot maksev rekonstrueerimine kestab järgmise aastani.

Lihula maantee ääres asuvat Haapsalu 110 kV alajaama rekonstrueeriv Leonhard Weiss OÜ on valmis saanud drenaažisüsteemi. Veel on rajatud kõik seadmete ja portaalide vundamendid ning valmis valatud kaablikaevud.

„Samuti on valmis juhtimishoone ning objektile on tarnitud vajalikud seadmed. Järgnevalt jätkuvad seadmete paigaldus- ja elektriühendustööd,” ütles Lääne Elule Eleringi projektijuht Anna Abels. Alajaama rekonstrueerimise lõpptähtaeg on järgmise aasta novembri lõpus.

Rekonstrueerimise kulu jääb Abelsi sõnul hankelepingus oleva summa piiresse, mis on 2,