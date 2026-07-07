Eesti-Läti elektriühendus hakkab minema läbi Lääneranna

Eesti-Läti neljanda elektriühendus eelistatud trassikoridor kulgeb Paidest Saaremaani läbi Lihula ja Pivarootsi Lääneranna vallas.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) teatas eile, et kaks aastat kestnud Eesti-Läti neljanda elektriühenduse planeerimise järel on selgunud ühenduse eelistatud trassikoridor.

Paidest Saaremaani ulatuv trass kulgeb Raplamaalt Rumba kaudu Lihula kanti. Lihulast möödub õhuliin ida ja lõuna poolt, läbib plaanitavat uut Lihula alajaama ning jätkub kavandatavasse Hanila alajaama. Hanila alajaamast suundub ühendus maakaablina Pivarootsi rannikule, kus läheb merekaabli kujul edasi Saaremaa suunas.

Elektriühenduse planeeringu projektijuht Monika Korolkov majandusministeeriumist ütles Lääne Elule, et Pivarootsi valiti merekaabli maabumiskohaks seepärast, et lisaks rannikualajaama paiknemisele tuli silmas pidada kogu elektriühenduse teekonda, merekaabli võimalikke asukohti, mandril jätkuvat õhuliini ning mõju loodusele ja inimestele.

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