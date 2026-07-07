Juhtkiri: merelinn Haapsalu?

Illustratsioon: Karel Rahu

Pärnu firma Aloha tahab tulla Haapsallu ja hakata Bürgermeistri holmi Suure viigi poolsel küljel pakkuma lihtsamaid veelõbusid. Seda, kas mõttest ka asja saab, näitab muidugi aeg, kuid kavatsus on igal juhul tervitatav.

Haapsalu on teadupärast merelinn. Vähemalt ise tahame nii arvata, kuigi maakerke tulemusena ei saa me siin küll päris merega kiidelda. Ometigi pole haapsallastel ja Haapsalu külalistel merest suuremat rõõmu, sest merega seotud tegevusi võib Haapsalus ühe käe sõrmedel üles lugeda. Nii piirdubki enamiku haapsallaste side merega mere ääres jalutamise ja ujumisega. Vee peale minna on neil, kes ise või kelle tuttav juhtumisi mingit veesõidukit ei oma, samahästi kui võimatu.