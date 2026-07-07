Räägu-Rannaküla tee ehitus hakkab pihta

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Räägu-Rannaküla kergliiklustee lõpeb praegu Kirimäesaare teeotsas. Viimased 600 meetrit on veel ehitamata. Foto Aivar Õepa

Sügiseks saab ligi neli kilomeetrit Räägu-Rannaküla kergliiklusteed mustkatte alla.

„Praeguse kursi järgi tundub, et ehitus läheb lahti,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Lääne Elule eile.

Ligi neli kilomeetrit teed läheb maksma veidi alla 150 000 euro ja täpselt nii palju eelarves selleks oligi ette nähtud. Pakkumusi tuli üheksa. „Ei saa öelda, et oleks pakkujate puudust olnud,” märkis Randmaa.

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Kohalik omavalitsus valis välja odavaima. „Järgmine oli juba tuhat eurot kallim.