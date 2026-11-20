Hõbehääl Ralf Lainde veedab nädalavahetused maakodus Noarootsis ja käib Läänemaa vanaemaga talviti Paliveres suusatamas.

Järgmised poolsada aastat kavatseb nooruke laulja anda vähemalt ühe kontserdi aastas. Läänemaaga on ta seotud mitut pidi. Ralfi ema Õrne Lainde on sündinud Lihulas. Ralfi vanaema Aigi Pardel elab Haapsalu külje all Uuemõisas. Töötanud kehalise kasvatuse õpetajana Lihulas ja Taeblas, on Pardel spordipisikuga nakatanud sadu Läänemaa lapsi. Ralfi küll mitte.

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Poiss nagu orkester

14aastane Ralf Lainde on poiss nagu orkester – peale laulmise õpib ta viiulit, klaverit, orelit ja heliloomingut. Tahab saada laulvaks heliloojaks ja elada mere ääres. Tema lemmikhel