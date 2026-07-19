Galerii: Sofia Rubina pani tänavusele TAFF:festile hoogsa punkti

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Tänavune džässifestival TAFF:fest sai laupäeva hilisõhtul meeleoluka punkti Sofia Rubina ja tema ansambli etteastega, mis tõi publiku juba esimesest loost alates lava ette kaasa elama.

Enne Rubinat esinesid laupäeval veel Lauri Saatpalu koos Tafenau bändiga, Liisi Koikson koos Sander Möldri ja Marti Tärniga ning Mathei Florea ja Flow Rea. Koiksoni, Möldri ja Tärni kontserdi lõpuminutitel tabas Haapsalut lühike aga väga tugev paduvihm, kuid järgmiste kontsertide publiku hulka see silma järgi hinnates ei mõjutanud.

Festivali kunstiline juht Raivo Tafenau pidas Rubina kontserdi eel südamliku kõne, kus tänas kõiki sõpru ja toetajaid kelle abiga nii erakordne festival võimalik on. Ühtlasi teatas Tafenau, et laupäeva õhtul läksid müüki järgmise aasta TAFF:festi passid.