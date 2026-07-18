Galerii: muusikafestival TAFF:fest sai hoo sisse

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Reede õhtul sai Haapsalu piiskopilinnuse õuel hoo sisse tänavune džässmuusikafestival TAFF:fest.

Avapäeval astusid lavale Toivo Unt Baltic Jazz Trio, Maarja Aarma, kes esitles albumit "Fall into love", Bianca Ranala kvintett ja õhtule panid punkti Silver Laas ja Tafenau Band, kelle etteaste "Trubaduur magistraalil" tegi kummarduse Gunnar Grapsile.

Imeilus suveilm meelitas kohale arvukalt publikut ja õhtu viimase etteaste ajal ei pidanud hulk kuulajatest liiaks lava ees ka jalga keerutada.

TAFF:fest jätkub täna õhtul, mil esinevad Lauri Saatpalu ja Tafenau Band, koosseis Koikson, Tärn ja Mölder, Mathei Florea ja Flow Rea ning laupäeva viimane esineja on Sofia Rubina oma bändiga. Rubina kontsert on pühendatud Marju Kuudile.