Raivo Tafenau: „Meil on ainult hea muusika!”

Urmas Lattikas (vasakult), Raivo Tafenau ja Raul Vaigla TAFF:festi laval. Foto Malle-Liisa Raigla

17. ja 18. juulil Haapsalu linnuses seitsmendat korda toimuv džässifestival TAFF:fest toob lavale nii Eesti muusikud kui ka rahvusvahelised artistid.

Esmakordselt 2020. aastal toimunud festivalist on saanud suvetraditsioon, mis meelitab ligi ka mitte eriti džässilembeseid muusikasõpru. „Laval kõlab ainult hea muusika, mis sünnib siin ja praegu. Arvan, et see sobib neilegi, kes iga päev džässi ei kuula. Juba linnuse hoovi atmosfäär on põhjus, mis väärib kohale tulemist,” ütles TAFF:festi ellukutsuja ja kunstiline juht Raivo Tafenau.

TAFF:festil on alati olnud mitu nägu – džässile omane vabadus ja erinevad segunenud muusikastiilid. „Suure osa festivali kavast moodustab originaallooming. Olen tihtipeale kimbatuses stiilide määratlemisega, aga võibolla ainult vaba improvisatsioon ei ole meie programmi mahtunud.