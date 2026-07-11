Festivalikorraldaja kahtlustab pettureid

Foto Juhan Hepner

Juuni alguses Haapsalus Itaalia-nimelise festivali korraldanud Mikk-Sander Laubert pöördus ühismeedias festivalikülastajate poole, kes kohapeal maksekaarti kasutasid, ja palus neil saata korraldajaile maksekorralduse koopia, kuna festival langes petturite ohvriks.

Laubert ütles Lääne Elule, et tegemist oli pettusega, mille puhul manipuleeriti makseterminale või kasutati sootuks kolmandate isikute makseterminale, mille kaudu raha liigub võõrastesse äriühingutesse ja üldlevinud skeemi kohaselt välismaistesse pankadesse. „Seda me ei kahtlusta, et klient kuidagi rünnaku alla jäi,” toonitas Laubert.

Korraldaja sõnul oli pettus, mille ohvriks festival langes, laiem kui ainult piletimüük. „Me ei r