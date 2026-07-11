Noorte suvi – maasikakorjamisest vintis klientideni

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Kristella Ase ja Simonee Tang_Maria Kristella Ase ja Simonee Tang. Foto Maria Mai Siimut Robin Runnel_Maria Robin Runnel. Foto Maria Mai Siimut Liise Varblane_Maria Liise Varblane. Foto Maria Mai Siimut Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Noortel polevat suvel midagi teha. Lääne Elu uuris olukorda ja leidis, et paljude noorte suvi möödub töiselt: maasikaid korjates ja neid müües, kohvikutes ja baarides kliente teenindades ning üritusi korraldades. Lisaks käiakse laagreis, reisimas ja sportimas.

Betti Kaljuvere – maasikamüüjast diiva

Kaubamaja ees askeldab Betti klientidega, tal on käed-jalad tööd täis. Maasikad, herned, kartulid – mida kõike ta kuurortlinna rahvale ei paku. Küll kimbutavad teda pensionärid, siis jälle noorem põlv. Minu küsimustest puikleb Betti kõrvale. Pelgab.

„Ma ei taha, et inimesed teaksid, et mina olen see, kes siin maasikaid müüb,” ütleb tüdruk. „Noh, kõik niikuinii juba teavad,” vastan lohutuseks.

Peatselt tekib minu õnneks Bettil tööpostil üürike paus ja tüdrukul ei jää muud üle, kui viimaks ka ajakirjanikuga pikemalt vestelda.

„Kui Hermanis on bingoõhtud, vaadatakse jalgpalli või korvpalli, siis käin seal sõpradega. Seal on väga lahe keskkond ja tore on sõpradega aega veeta,” räägib Betti. „Nagu näed, käin tööl – müün maasikaid. Äri õitseb väga hästi.”

„Olen ka esinenud – laulnud. Näiteks Haapsalu kutsehariduskeskuse