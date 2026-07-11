Vald jättis Rooslepa kabeli lepingu jõusse

Rooslepa kabel kuulub Lääne-Nigula vallale, kuid seda kasutab ka Noarootsi kogudus. Foto: Urmas Lauri

Vastusena Riguldi kogukonna pöördumisele, kus sooviti Rooslepa kabeli kasutuslepingu üle vaatamist, ei pidanud Lääne-Nigula vallavalitsus lepingu üle vaatamist ja lõpetamist vajalikuks.

Vallavalitsus põhjendas seisukohta sellega, et mullu oktoobris sõlmitud leping on kehtinud alla aasta ja selle rakendamine vajab aega. Samuti oli vallavalitsus seda meelt, et Rooslepa kogukond saab oma häält kuuldavaks teha kohaliku osavallakogu kaudu.

„Meil oli kogukonna esindajatega ka paar füüsilist kokkusaamist ja sealt jäi kõlama, et kogukonda polnud lepingu sõlmisel kaasatud,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa.

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Randmaa sõnul arutas aga lepingut kahel korral Noarootsi osavallakogu. „Osavallakogud ongi lood