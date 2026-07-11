Tulevased tervisejuhid jooksevad kolledžile tormi

Turundusjuhist Karmen Lehtla tuli katsetele Tallinna külje alt. Foto Kaire Reiljan

Neljapäeval käis katsetel üle 120 inimese, kes kõik loodavad sisse saada Haapsalu kolledži kõige menukamale – tervisejuhi erialale.

Haapsalu kolledži esine oli neljapäeva keskhommikul autosid täis, nii et parklas ei olnud ühtegi vaba kohta. Fuajees ootasid tervisejuhiks pürgijad tulemusi ja õhk oli pingest paks– kas kilbiga või kilbil.

„Test sai just läbi,” märkis Haapsalu kolledži õppenõustaja Anneli Kasesalu. 121 sisseastujast pääses vestlusvooru 44, neist omakorda jäävad ukse taha pooled – vastu võetakse 22 tulevast tervisejuhti.

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Kiired päevad

Sisseastujaid oli lausa nii palju, et kõik ei mahtunud arvuti taha. „Testi tegi 121 inimest, aga arvutikohti oli 74 ja osa pidi oma järge ootama,” ütles Kasesalu ning kadus ki