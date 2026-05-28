Kolledž sai uue direktori

Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži järgmiseks direktoriks valiti ettevõtluse ja avaliku sektori kogemusega Birgit Prikk. Direktori viieaastane ametiaeg algab 1. septembril.

Prikk on praegu Tartu ülikooli Pärnu kolledžis teenusedisainer, ta on panustanud disainmõtlemise labori ettevõtmistesse. Ettevõtjana on ta konsulteerinud paljusid Eesti muuseume ja turismisihtkohti külastuskeskkondade arendamisel.

Lisaks sellele on ta varem töötanud riigikantseleis Eesti Euroopa Liidu eesistumise turundusnõunikuna ning ettevõtluse arendamise sihtasutuses eksperdi ja valdkonnajuhina. Tal on strateegilise juhtimise magist