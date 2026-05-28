Tiheda sõela läbis 86 muutust

Marko Kekishev avab graafilise disaini festivali. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu graafilise disaini festivalile „Muutused” laekus taas rekordarv võistlustöid: 615 teost üle kogu maailma.

Näitusele pääses töid aga vaid 86, tavapärasest kaks rohkem. Festivali korraldaja Marko Kekišev ütles, et kui tavaliselt eksponeeritakse sarnastel üleilmsetel võistlustel vähemalt 150 tööd, siis tema arvates väike näidatavate teoste arv pigem hirmutab autoreid. „On tekkinud vastupidine fenomen: autor on uhke, kui saab läbi tiheda sõela murda,” sõnas ta.

Tänavu saabus aga sedavõrd palju võistlustöid, et neid hindas kaks žüriid: esimene valis välja 200 parimat ja teine need 86, mis näitusele pääsevad. „Tuli teha süda kõvaks,” ütles Kekišev.

