Galerii: graafilise disaini festival pidas sünnipäeva

Haapsalu graafilise disaini festivali pidas sel aastal oma 20. sünnipäeva. Väikese sõpruskonna ettevõtmisena alanud festival on aasta-aastalt kasvanud ja tänavu tuli žüriil läbi vaadata rekordarv töid – 570 kogu maailmast saadetud tööd.

Festivali eestvedaja Marko Kekišev ütles, et tänavusel festivalil esindatud autorite seas on ka mõni selline, kes on osalenud kõigil senistel festivalidel. „See on uskumatu, et on inmeisi, kes on selle projektiga liitunud,” ütles Kekišev.

Kui esialgu oli mõte, et disainerid esitavad festivalile oma sahtlisse kogunenud töid, siis 2007. aastast on festivalil ka teema. „See oli see punkt, kus oli selge, et see asi jääb elu,” ütles Kekišev. „Miks üldse graafilise disain