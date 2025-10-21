Jaapani teadlased uurivad kolledžis eakate digipädevust

Haapsalu kolledžis seminaril „Vanemaealiste digikasutuse sotsiaalsed faktorid“ osalenud Jaapani teadlased uurivad koos kolledži magistrandi Mari Joametsaga eakate digipädevust.

Kobe ülikooli professoril Keiko Katagiril ja teaduril Chiharu Miural on koos Joametsaga käsil uurimus eakate digivahendite kasutamisest, sotsiaalsetest põhjustest, mis seda soosivad ja asjaoludest, mis takistusi seavad.

Praegu on käes aeg, mil kogutud andmeid võrreldakse, kuid juba oli uurijatel võimalik tehtut seminaril tutvustada. On selgunud mõned aspekt