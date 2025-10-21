Juhtkiri: muudatused tulekul

Mida rohkem valimisõiguslikke inimesi valimas käib, seda representatiivsem on valimiste tulemus. Seda vähem saab öelda, et rahvaesindus tegelikult rahvast ei esinda.

Selles mõttes olid Läänemaa ja Lääneranna elanikud väga tublid. Valimas käidi rohkem kui Eestis keskmiselt: läänlaste valimistel osalemise protsent 63,7 oli Eesti kõrgeim. Vormsi osalusprotsent oli 79, millega väikesaar mahub Eesti esikolmikus sarnaste valdade Ruhnu ja Kihnu vahele. Maismaa omavalitsustest oli Lääneranna vald oma 66,6protsendise valimisaktiivsusega esikolmikus ja Haapsalu mahtus 64,3 protsendiga esikümnesse.

Kõigis siinsetes omavalitsustes muutub volikogu