Jaapanlaste küla viimane krunt ikka müüa

Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit
0:00 / 0:58
Kohtutäitur Elin Vilippus müüb oksjonil mitmendat korda Pusku külas asuvat krunti, kuhu kaks kümnendit tagasi kavatses jaapanlasest kinnisvaraarendaja Toshio Kawabe rajada jaapanlaste küla.
Kohtutäituril on müüa veel 1306 m² kinnistu, mille eest nüüd soovitakse saada vähemalt 5200 eurot. Kuu aega tagasi toimunud oksjonil oli sama kinnistu hind 6500 eurot.
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam