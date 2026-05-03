Heiki Ernitsa joonistatud kaadrid püstitasid HÕFFil oksjonirekordi

HÕFFi oksjonil olnud filmiteemalised esemed. Foto: Juhan Hepner

Laupäeva õhtul Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil (HÕFF) Ukraina toetuseks peetud heategevuslikul filmiteemaliste esemete oksjonil sündis uus rekord, kui Heiki Ernitsa joonistatud originaalkaadrid filmidest „Tom ja Fluffy” ja „Lotte reis Lõunamaale” viisid hasartse enampakkumiseni ja müüdi lõpuks 800 euro eest.

HÕFFi oksjonite varasem rekord oli pärit 2025. aastast, kui Toomas Hendrik Ilvese kikilipsu eest filmist „Kikilipsuga mässaja” maksti 725 eurot.

Kokku teeniti Umani toetuseks tänavusel oksjonil 2170 eurot. Oksjonit juhatas multi