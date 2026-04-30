Juhtkiri: teeme ära!

Teeme ära! talgud said alguse 2008. aastal, kui 50 000 inimest koristas 10 000 tonni prügi. Kuigi eestlaste eeskujul hakati talgu korras koristama ka mujal maailmas, ei osanud toona keegi arvata, et 18 aastat hiljem tulevad inimesed ikka veel kokku ja käärivad käised üles, et Eestimaa saaks puhtamaks.

Alates 2010. aastast peetakse talgupäeva maikuu esimesel nädalavahetusel ja hoog ei paista raugevat. Igal aastal on registreeritud üle tuhande talgupaiga ja koristamas on käinud kümneid tuhandeid inimesi.

Läänemaa talgujuhtidega rääkides ei paista küll kuskilt, et läänlane oleks ükskõikne ja oma koduümbrusest ei hooliks, et ta loodaks või lausa eeldaks, et kohalik omavalitsus teeks korda