Täna õhtul algab HÕFF

Mullu tervitas HÕFF-i külalisi Posti tänava luupainaja, tänavu teeb seda Haapsalu šerif. Foto: Aron Urb/HÕFF

Täna avatakse Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ehk HÕFF, mis on Balti riikide suurim õudus- ja fantaasiafilmide festival.

Kell 18 Haapsalu kultuurikeskuses algaval tseremoonial saab tänavu 75. sünnipäeva tähistav Aldo Tammsaar kätte elutööauhinna, mille ta pälvib oma pika kaskadöörikarjääri ja eesti kaskadöörlustraditsioonile aluse panemise eest.

Festivali avab Soome režissööri Hanna Bergholmi õuduspõnevik „Öölaps”.

Kokku on 30. aprillist 2. maini toimuva festivali kavas 35 pikk