Helen Nelis-Naukas: võtsime nii poiste kui ka tüdrukutega maksimumi

Eesti noormeeste võistkond koos treener Helen Nelis-Naukasega (keskel). Foto: erakogu
Pronksmedali võitnud Eesti noormeeste võistkonnas oli Haapsalu vehkleja Oliver Laasik (vasakul) ja võistkonda juhendas treener Helen Nelis-Naukas (keskel). Foto: Augusto Bizzi/FIE
Neljanda koha saanud Eesti neiude võistkonda kuulus Haapsalu vehkleja Julia Trynova (paremal). Foto: erakogu
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalu epeevehkleja Oliver Laasik sai Itaalias U23 Euroopa meistrivõistlustel meeskonnaga pronksmedali. Eesti neiud, kelle hulka kuulus Haapsalu vehkleja Julia Trynova, said samadel võistlustel epee võistkondlikus arvestuses neljanda koha. Võistkonda juhendanud treener Helen Nelis-Naukase sõnul võeti mõlemal juhul turniirilt oma võimaluste maksimum.
Eesti võistkonda kuulusid lisaks Laasikule Kasper Tafenau, Valentin Altunin ja Erik Tobias. Eestlased pääsesid turniiri esimesest voorust 32 seast otse edasi 16 hulka. Seal mindi vastamisi Hispaania võistkonnaga, kes alistati tasavägises kohtumises 45:43. Võidutorke tegi Laasik.
