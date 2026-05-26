Riigimaa leidis rentnikud

Maa- ja ruumiameti maaoksjoneil selgus rentnik viiele riigimaa tükile Lääne-Nigula vallas.

260,73hektarine Kurevere küla maatüki oksjon võideti 3910eurose rendipakkumisega. 111,4hektarine maatükk Rannajõe külas leidis rentniku 1670eurose pakkumisega ning 176,26 hektarine maatükk 2643 euro suuruse pakkumisega. Väiksemate, 41,28 hektari suuruse Rõude ja 62,04 hektari suuruse Kolga küla tüki eest pakuti vastavalt 613 ja 930 eurot renti.

Kõik maatükid asuvad kaitsealusel maal Matsalu looduskaitsealal. Kõigil oksjoneil oli kaks pakkujat.