Juhtkiri: riigi rahakott korda

Eesti laenukoorem läheb peatselt üle võlli ja sellele probleemile tuleb otsa vaadata kohe praegu. Asjaga peaksid tegelema kõik poliitilised jõud, koosmeeles, et iga järgnev valitsus ei kaevaks auku aina suuremaks. Niisugune on Eesti Panga juhi Madis Mülleri keskpanga blogis ilmunud kirjutise sõnum, mille ka Lääne Elu veidi lühendatult täna avaldab.

Keskpank ja selle juhid pole tavaliselt poliitikasse sekkunud. Tõik, et nüüd poliitikutele näpunäiteid jagatakse, näitab, et asi on tõsine. Kõigest mõne aasta pärast on Eesti laenukoormus juba selline, et võib juhtuda, et tuleb hakata puhtalt laenuintresside maksmiseks uusi laene võtma.

Põhjanaabrite hoiatav näide on siin olemas – seal kasvas laenukoormus kiirelt 90 protsendini SKTst ning ainult tänu parteide omavahelisele kokkuleppele on suudetud edasist kasvu ohjeldada. Teine naaberriik Rootsi oli rahanduslikult augus 1990. aastatel, misjärel tehti samuti parteideülene kokkulepe, et võlakoormat suurt üle 35 protsendi SKTst ei lase. S