Juhtkiri: väärikuse küsimus

Põllumajandus- ja toiduamet tuvastas inimese, kes lukustas 17 kassipoega ja kolm täiskasvanud kassi kahte Haapsalu Haava tänava garaaži, nagu paneks kuuri reha või muruniiduki. Õnnetuil loomadel polnud seal mingeid tingimusi, nad olid hoolitsemata, toitmata ja haiguste küüsis. Ehk saab amet sellelt inimeselt ka teada, miks ta nõnda talitas. Võibolla püüdis ta oma arust kassidele head teha. Niisugusel puhul tasub alati mõelda, kas endal oleks sellises kohas, neis tingimustes hea.

Teine loomapidaja näide tänasest ajalehest on Ohtla Lihaveis, mille Ehmja laudas toimus avatud talude päevade avaüritus. Ettevõte hoiab lauda piinlikult puhta, nii et seal võiks põrandalt süüa, ning loomad mõnusat