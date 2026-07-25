Katrina Lehis piirdus MMil kuuteistkümnendikfinaaliga

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Katrina Lehis. Foto: BizziTeam
Kuula artiklit, 0 minutit ja 37 sekundit
0:00 / 0:37
Katrina Lehis. Foto: BizziTeam

Valitsev epeevehklemise Euroopa meister Katrina Lehis jõudis Hong Kongis peetavatel vehklemise maailmameistrivõistlustel laupäeval individuaalarvestuses kuueteistkümnendikfinaali, aga kaotas seal 4:15 Venemaa vehklejale Anastasiia Rustamovale.

Eelnenud matšis alistas Lehis kindlalt 15:5 soomlanna Suvi Lehtoneni.

Pühapäeval astub meeste epee individuaalarvestuse põhiturniiril võistlustulle Ha

Artikkel jätkub peale reklaami

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT