Galerii: avatud talude päev Lõuka hobitalus ja Tänava talus

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Sellel nädalavahetusel peetakse üle Eesti avatud talude päeva. Läänemaal ja Lääneranna vallas ootab külastajaid laupäeval ja pühapäeval kokku 20 talu, mida on kahe võrra rohkem kui möödunud aastal.

Lõuka hobitalus sai näha kitsi, küülikuid, ponisid, parte ja teisi loomi ning linde,