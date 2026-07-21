Avatud talude päevad avatakse esimest korda Läänemaal

Ohtla Lihaveise juhataja Mariliis Vahar võõrustab tänavuse avatud talude päeva avaüritust. Foto: Urmas Lauri

Avatud talude päevade avaüritus toimub tänavu 24. juulil esimest korda Läänemaal, Lääne-Nigula vallas Ohtla Lihaveise Ehmja suurfarmis.

Avaürituse otsustas regionaal- ja põllumajandusministeerium korraldada Läänemaal sel põhjusel, et siin pole seda varem peetud. Teine kriteerium oli, et avaürituse talu oleks pigem tootmis-, mitte hobitalu.

„Meil on väga hea meel, et Ohtla Lihaveis võttis sellise väljakutse rõõmuga vastu,” kommenteeris ministeeriumi avalike suhete nõunik Heili Sõrmus Lääne Elule.

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