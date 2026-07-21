Tuuline kevad kahandas meesaaki

Vidruka mesinikul Eda Proosil oli eile järel vaid 11 purki mett. Foto: Aivar Õepa

Läänemaa mesinike sõnul tõotab senine suvi küll mullusest paremat linnumagusasaaki, aga pered kipuvad olema väikesed ja nõrgad ega jaksa palju korjata.

Kirimäe mesiniku Tõnis Teesaare mesilas läheb esimeseks suuremaks meevõtuks sel nädalal. Saak tõotab tulla mullusest parem. „Aga midagi head seal ei ole. Tundub, et hooaeg hakkab läbi saama,” ütles Teesaar.

Suvi küll kestab ja õisi nagu oleks: keerispea ja ohakas, pune ja angervaks, põldmarjad ja nõmm-liivatee. Mullu kidunud põdrakanepki lokkab, aga kärgedesse midagi juurde ei tul