Juhtkiri: kõik muudkui kallineb

Lääne Elu. Foto: Markus Sein

RMK avaldas hiljuti rahvusringhäälingule, et küttepuude hinnad püsivad stabiilsed. Lääne Elu tuvastas, et päris nii see ei ole: nii nagu igal aastal, on hind tõusnud mõnevõrra ka tänavu. Rohkem on kasvanud kuivade halgude hind, sest sedasorti küttematerjali soovijaid on aina lisandunud ning puu kuivatamine on pikk ja aeganõudev protsess. Selge see, et mugavus maksab.

Sarnaselt küttepuu hinnaga tõuseb tasapisi ka mee hind. Mullune ja tänavune suvi on olnud mõlemad vihmased, mis on mesilastel takistanud õitelt nektari kogumist. Ehkki saak on tänavu paiguti parem kui mullu, on nõudlus me