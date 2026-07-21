Kolmes kohas algavad teetööd

Teeremont. Foto: Malle-Liisa Raigla
3. augustil algavad Läänemaal ehitustööd korraga kolmel riigimaantee lõigul. Tööde eesmärk on transpordiameti teatel parandada liiklusohutust ning suurendada sõidumugavust.
Ehitustööde aeg kõigil kolmel objektil kattub. Kuid transpordiameti Lääne osakonna ehitusüksuse projektijuhi Urmas Robami sõnul on tööd kolmes eri piirkonnas ega avalda seetõttu korduvaile liiklejaile otsest mõju. Tööde ajal kehtib kõigil teelõikudel ajutine liikluskorraldus.
Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla tee kilomeetritel 65,25–66 ehitatakse ümber Herjava ristmik. Herjava ristmiku ümberehituse ajal on tööde t
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