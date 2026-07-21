Küttepuud. Foto: Urmas Lauri

Statistika, tarbijad ja edasimüüjad kinnitavad üksmeelselt, et küttepuude hind liigub vaikselt ülespoole.

Läänemaal Risti lähedal küttepuude müügiga tegeleva Kriske OÜ hinnakirjast leiab, et kuiva segalehtpuu eest tuleb maksta 89 eurot ruumimeeter. Veel mullu oli hind ettevõtte juhataja Kristjan Kesküla hinnangul umbes kümme eurot odavam.

Lääne Elu kuulutusi sirvides leiab, et kuiva küttepuud müüakse siiski ka tänavu alates 75 eurost ruumimeeter ja märga küttepuud alates 65 eurost ruumimeeter. Küttepuid varuvate inimeste sõnul praegu hinnad veel võrreldes varasemaga palju pole muut